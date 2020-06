Ber kommunen om å la Sjøgata forbli ei industrigate utan gjennomgangstrafikk, fortau og hamnepromenade

Aaland arkitektkontor kjem med innspel til arbeidet med områdereguleringsplan for Måløy sentrum. På vegner av sin oppdragsgjevar Seafood AS ber dei i eit brev til kommunen om at området ved Amtskaia får forbli ei industrigate utan gjennomsgangstrafikk og at ein ikkje etablerer den planlagte offentlege gangvegen.