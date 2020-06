Nyheter

Dei hadde rigga seg til i 70-sonen på Haugen i Stad kommune.

13 bilførarar vart stansa for å ha køyrd for å ha køyrd over fartsgrensa. Høgste fart var 90 kilometer i timen.

Tre bilførarar fekk bøter og prikkar i førarkortet for ulovleg bruk av mobiltelefon.

Ein bilførar fekk bot for å ikkje bruke bilbelte under køyring, opplyser Utrykkingspolitiet.