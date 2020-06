Klare for sommerfest

– Vi trenger en fest i gata som start på sommeren, og satser på full rulle

– Vi gleder oss til sommerfesten, sier handelsstanden i Måløy, som er glad for at det blir et arrangement i sentrum som erstatning for de tradisjonelle Måløydagene. – Vi trenger en fest i gata som start på sommeren, sier Susanne Santiago ved B-Young.