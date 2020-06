Omprosjekterte bygget og opplever nå stor interesse for leilighetene ved bryggekanten

Nyheter

– Vi har egentlig omprosjektert litt etter samme lest som vi gjorde med Englundtunet på Nordfjordeid. Vi har nå prosjektert Bryggekanten med en enklere stil, forenklet takkonstruksjonen og gjort det mer moderne rett og slett. Ved å ta bort noe kostnader, tilpasset vi oss markedet i høyere grad enn sist. Vi har også redusert kostnader innvendig ved å ta bort element som gulvvarme i oppholdsrom og heis, forteller prosjektleder i UNU, Tom André Svoren, som også understreker at slike komfortaspekt som gulvvarme er noe potensielle kunder kan velge inn igjen for sin leilighet om de ønsker.