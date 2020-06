Rekordmange tar sommerferien på fire hjul

Nyheter

En ny undersøkelse Statens vegvesen har gjennomført viser at rekordmange vil bruke bilen for å komme seg på ferie. 74 prosent av oss ønsker å bruke bil eller motorsykkel på årets sommerferie i Norge. I undersøkelsen kommer det fram at over halvparten av de som ikke pleier å dra på bilferie tenker å gjøre det i sommer.