Styresmaktene opnar opp for 200 deltakarar,  men kyrkjene er ikkje store nok

Nyheter

– Det fine med dette er at vi kan vere fleire i saman og dele både gledelege og sorgfulle hendingar i kyrkjene. Det som er krevjande er at utfordringa om å handtere denne opninga på ein forsvarleg måte slik at det er trygt å vere saman, seier Erling Bakke Nydal, kyrkjeverje i Kinn kyrkjelege fellesråd.