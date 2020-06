Nyheter

Det skjedde på E39 i Gloppen kommune.

Ein annan bilførar måtte også levere frå seg førarkortet i same kontrollen på grunn av høg fart.

I tillegg fekk 12 andre bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Høgste fart her var 107 kilometer i timen, opplyser Utrykkingspolitiet.

Søndag stansa politiet ein bilførar i Florø etter mistanke om køyring med promille.

Det vart teke blodprøve av bilføraren og førarkortet vart inndrege.