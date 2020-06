Robert kjøpte seilskøyta Westland og realiserte drømmen om eget reiselivsselskap

Nyheter

– Jeg har alltid tenkt at Vågsøy og området rundt er en uslepen diamant innen reiseliv. Det er jo en fantastisk skjærgård vi har her som ikke er godt nok utnyttet, sier Robert Våge, som har bygget opp et reiselivskonsept i Måløy, med utgangspunkt i seilskøyta «Westland».