Tre politibetjentar hamna i grøfta - betjenten som køyrde er mistenkt for fyllekøyring

Nyheter

Ein politibetjent i Vest politidistrikt er sikta for promillekøyring og for ikkje å ha varsla politiet etter ei utforkøyring med bil natt til laurdag.

Det opplyser politileiar i Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt, Arne Johannessen.

– Utforkøyringa skjedde i Sogn og Fjordane. Det var to passasjerar i bilen. Ingen vart skadd i utforkøyringa. Politiet blei varsla om utforkøyringa neste dag. Ein patrulje frå Møre og Romsdal politidistrikt kom laurdag til staden for å gjennomføre avhøyr med dei involverte og ta promilleprøve av bilføraren, seier Johannessen..

Passasjerane var også politibetjentar

Dei to passasjerane som var med i bilen då uhellet skjedde har status som mistenkte. Alle tre i bilen er tilsett i politiet si driftseining Sogn og Fjordane.

Føraren av bilen har status som sikta og vedkommande er suspendert inntil vidare frå sin jobb i politiet.

Av omsyn til personvernet til dei tilsette vil politiet ikkje gå ut med detaljar om kor ulukka skjedde eller dei involverte.

– Uansett kva som vert utfallet av etterforskinga er dette ei uheldig og trist sak som vitnar om dårleg dømmekraft frå dei tilsette, seier politileiar i Sogn og Fjordane Arne Johannessen.

Han opplyser at saka blir sendt til Møre og Romsdal politidistrikt for vidare etterforsking. Det er førebels for tidleg å seie noko om kva som har skjedd.

Politileiar i Sogn og Fjordane Arne Johannessen seier til Fjordenes Tidende at dette er ei vanskeleg og kjedeleg sak for heile politiet.

Er fråteken førarkortet

Den mistenkte bilføraren er suspendert og fråteken alle politibevis, tenestenøklar og tilgang til arbeidsstaden. Han er også fråteken førarkortet, seier Johannessen.

Han seier det var ingen personar som vart skadde i ulukka, og så langt politiet veit no så var det ingen vitne til det som skjedde natt til laurdag.

– Når de ikkje vil seie noko om kvar i distriktet dette skjedde, er det ikkje då med på å mistenkeleggjere andre politibetjentar?

- Jau. Slik er det berre. Vi er opptekne av å vere opne når våre tilsette gjer eventuelle feil. No får etterforskinga vise kva som har skjedd, seier Johannessen til Fjordenes Tidende.

På spørsmål om kvifor Møre og Romsdal politidistrikt skal etterforske saka, svarar Johannnessen at det er rein rutine at eit anna politidistrikt etterforskar slike hendingar.