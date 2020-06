Vil ha folk med på fellesdugnad for kampen mot plast i havet

Nyheter

– Det blir spennande å samla heile Vestlandet og ikkje minst er temaet i år noko som treff folk i alle aldrar; kampen mot plast i havet, fjorden eller rett og slett i naturen, seier Marthe Jansen som er fylkesaksjonsleiar for Vestland. Med seg i Bergen har ho Marte E. Eggum og Anna Eggum Lien. Oddrun Midtbø held fram som koordinator i tidlegare Sogn og Fjordane.

– Trass i den svært spesielle situasjonen som pregar heile verda, arbeider vi med det mål at den flotte dugnadsgjengen, bøsseberarane, skal få bidra søndag den 18. oktober, seier Jansen.

– Og ikkje minst at organisasjonar og næringsliv skal få sjansen til å syna at dei er med på å gjera miljøet reinare og tryggare for menneske og dyr. Alle kan rydda i eige lokalmiljø, men innsamla pengar i år skal gå til å rydda der plastproblemet er størst; i Søraust-Asia, seier ho.

Jansen og teamet er svært nøgde med å få fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis til å leia fylkesaksjonskomiteen.

– Det er flott at TV-aksjonen no skal ta opp kampen mot plast på avvegar, som er eit svært klima- og miljøproblem. Dette engasjerer mange i fylket vårt. Etter funnet av plastkvalen frå Sotra, er det ingen som ikkje har fått med seg at dette er eit problem som det hastar med å ta tak i, seier dei to som takka ja med ein gong dei fekk førespurnaden om å leia fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen.

– Vi sa ja fordi dette problemet vedkjem oss alle. Plasten som rek i land hos oss, kjem langveges frå. Dette problemet kjenner ingen landegrenser. Historia vår er knytt til havet og kysten, og det gjeld så definitivt framtida vår også!