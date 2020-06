Nyheter

Det vil i første omgang tillates konkurranser innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene, skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

- Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier Idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter;

- Vi befinner oss samtidig i en sårbar fase i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Beslutningen om å begrense konkurranseaktivitetene regionalt er fornuftig da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement, sier Kjøll.

For Norges idrettsforbund er neste steg å legge en plan for å få en forsvarlig gjenåpning av den gjenværende breddeidretten over 20 år, og samtidig presentere ansvarlige løsninger til myndighetene for hvordan vi kan lage gode publikumsarrangementer innenfor gjeldende smittevernsregler.

Godt samarbeid med myndighetene

Norges idrettsforbund har hatt en løpende og god dialog med myndighetene rundt videre gjenåpning av barne- og ungdomsidretten. Under gårsdagensmøte med Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja understreket idrettspresident Berit Kjøll igjen de negative konsekvensene av å vente unødig lenge med gjenåpning av konkurranser, mindre cuper, stevner og seriespill.

- Vi har vært svært bekymret for frafall blant barn og unge som følge av for langt opphold fra ordinær konkurranseaktivitet. Derfor ønsket vi et tydelig budskap fra myndighetene om når vi kunne komme i gang igjen, og helst så raskt som overhodet mulig, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll. Den avklaringen har vi nå fått, og det er vi svært takknemlige for. Det betyr at vi nå kan starte planleggingen for oppstart av ordinær konkurranseaktivitet fra 1. august, som naturligvis er svært gledelig, sier Kjøll.

Norsk idrett vil fortsette å ta smittevern på alvor

Norges idrettsforbund er trygg på at hele idrettsbevegelsen vil fortsette det gode arbeidet med å etterleve de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende, både når det gjelder trening og konkurranser og ved eventuelle justeringer i smittevernsveilederen for idrett som følge av en ytterligere gjenåpning for barne- og ungdomsidretten fra og med 1. august.

- Norsk idrett skal fortsatt ivareta alle smittevernhensyn på en forbilledlig måte, slik idrettsbevegelsen og alle våre frivillige har gjort hele veien fra de første koronavettreglene ble iverksatt i begynnelsen av april. Den gradvise gjenåpningen av idretten har, så langt vi kjenner til, ikke bidratt til en negativ utvikling på smittespredningen i samfunnet. Den trenden vil vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, sier Kjøll.

Norges idrettsforbund henstiller derfor foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, inkludert bestemmelsene om en meters avstand og gode hygienetiltak i forbindelse med gjennomføring av idrettsarrangementer.

- Ingen ønsker å komme tilbake til en situasjon hvor vi får nye innskjerpinger og hvor det norske samfunnet går fra «gult» til «rødt» lys. Idretten skal fortsatt være en foregangsaktør i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet, avslutter Kjøll.