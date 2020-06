Bransjen står samlet for å skape gode mat- og drikkeopplevelser under sommerfesten

Nyheter

– Det har gått i ett i alt finværet de siste to ukene, sier daglig leder ved Havfruen på torget i Måløy, Margrethe Gangsøy.

Hun har likevel fått tid til å sette opp ekstra bemanning til helgen, og satser på å lage en egen meny bestående av matretter som er raskt spiseklare ved bestilling.

– Det blir rekesalat med mango, kremet fiskesuppe og mye annet. Vi skal legge til rette for at maten skal komme fort ut. Vi har flere bord og benker som vi kan bruke om det blir behov for det, sier Gangsøy.

Går for mat i gata-konsept

Benjamin Åsebø skal være kjøkkensjef når Kraftstasjonen åpner for sommersesongen og Sommerfesten.

– Det er heldigvis meldt fint vær, og vi satser på å ta deler av kjøkkenet ut på gata. Lørdag blir det sommerquiz med mulighet til å sitte på bord utenfor restauranten og svare på spørsmål med god mat og drikke til. Det blir litt «mat i gata»-konsept hos oss, med ulike takeawayretter, sier Åsebø.

Natasruong Khunson Beitveit og Roger Beitveit hos Natas Thaimat sier at de skal sette opp en egen festivalmeny til sommerfesten, og at de kommer til å åpne litt tidligere enn vanlig på fredag. Natas har nå fått en uteservering på baksiden av restauranten, som de håper vil kunne tas i bruk også i helgen.

Mange kommer langveisfra til Måløy for å spise sushi på restauranten La Voile, og de har funnet ut at det er best å holde seg til det kjente, som de vet at mange kunder gjerne vil ha.

– Vi kommer til å kjøre vår vanlige store meny med sushi og annet under Sommerfesten. Menyen er såpass populær at vi har valgt å beholde den uendret, sier Girts Golonovs, som er sushikokk på den populære restauranten i Gate 1.

Nitaya Egeberg på Torget Mat sier at restauranten på torget i Måløy kommer til å sette opp flere bord og stoler på uteserveringen sin og sette opp flere bord inne i lokalene sine i forbindelse med Sommerfest i Måløy.

– Vi får bare håpe de gode værmeldingene slår til!, sier Nitaya.

Vil skape musikalske opplevelser

Gunn Bøe hos Corner Bar sier hun er glad for å være i gang igjen etter at hun måtte stenge dørene til det populære utestedet på grunn av korona-utbruddet i mars.

– Det er virkelig kjekt å være i drift igjen. Vi fikk malt og pusset litt opp under nedstengningen, så vi fikk i alle fall gjort noe ut av den kjedelige situasjonen som oppsto. Nå har vi vært i gang i noen uker, og det er helt topp.

Hun har med seg pianotrubaduren Vanessa Knight som jevnlig opptrer på Corner Bar.

– Til helga blir kommer showpianisten Claudio til oss, og han skal spille både fredag og lørdag. Vi satser på fint vær og åpen takterrasse, sier Bøe.

Ludvik Skram hos Jibben bekrefter at det var godt å komme i gang igjen etter nedstengningen.

– Til sommerfesten kommer en av våre mest populære trubadurer, Elisabeth Kristensen, tilbake til Jibben. Hun skal spille både fredag og lørdag. Hun trives godt i Måløy og har fått en del fans som alltid stiller opp når hun spiller. Det er kjekt at folk får gå ut og kose seg igjen. Samtidig er det viktig at folk er bevisste på dette med å holde litt avstand på grunn av koronaen, sier Skram.