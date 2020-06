Nytt bygg ruvar godt i kystbyen

Glad for å sleppe vind når nytt fryselager no er på vei opp

Dagleg leiar ved Maaløy Seafood, Roger Skavøypoll, fortel at alt er i rute med det nye fryselageret, og at det har vore ein god ting å sleppe vind no i perioden når konstruksjonen skal opp og ein jobbar med taket.