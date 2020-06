Kinn Ap vil inngå nytt samarbeid med Venstre og Høgre

Varaordføraren reagerer på måten samarbeidsbrotet er handtert på, men ser fram til å kunne køyre hardt på eigne saker

Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) var orientert om at Ap skulle ha eit møte for å diskutere eit mogleg brot på samarbeidet mellom partia, men at Ap ville inngå forhandlingar med Høgre og Venstre om samarbeid var ho ikkje klar over før ein halvtime før det kom i pressa.