Slik skal Kystverket arbeide framover

– Kystdirektøren leverte i februar sitt forslag til hvordan fremtidens Kystverket skal se ut. Vi har i tråd med hans anbefaling besluttet at Kystverket skal få en ny organisasjonsmodell, og endre fra dagens regioninndeling til at Kystverket skal organiseres etter funksjoner. På den måten sørger vi for at etaten er best rustet til fremtidens utfordringer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.