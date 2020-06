– Det er ingen rimelig grunn til å måtte bruke fem måneder på et slikt avgrenset stykke arbeid

Nyheter

Kystverket leverte i 2017 et forprosjekt for Stad skipstunnel. Forprosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som ble ferdigstilt i mai 2018. Fra sammendraget og konklusjoner i KS2 har Nettverk for samferdsel, Sunnmøre merket seg at Atkins/Oslo Economics mener at prosjektet er veldefinert og entydig avgrenset i forprosjektdokumentet og styringsdokumentet.