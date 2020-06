Trafikkulykken skapte lange køer langs riksveien

– Ingen mistanke om kjøring i påvirket tilstand

Bilene stod i kø og ventet på at nødetatene fikk kontroll over situasjonen på Lid ved Nordfjordeid der en varebil kjørte i autovernet. Klokka 11.35 melder politiet at vegen er ryddet og klar.