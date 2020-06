Det brant i en bosscontainer ved campingen, en engangsgrill kan ha skylden

Nyheter

- Det er branntilløp i en bosscontainer ved campingplassen. Brannvesenet er på stedet og har begynt slokking, opplyser vaktleder Frode Korneliussen ved Alarmsentralen til Fjordenes Tidende på telefon klokka 17.59.

- Er det fare for spredning?

- Nei, alt som var av bobiler og telt og lignende er flyttet bort. Det er ingen fare for spredning nå.

- Så dette er noe brannmannskapene raskt vil få kontroll på?

- Ja, det satser vi på. Det spørs hvor mye søppel det er i containeren, sier Korneliussen.

Fjordenes Tidendes journalist på stedet forteller at brannvesenet relativt raskt fisket en engangsgrill ut av containeren. Og overbrannmesteren i kommunen tror dette kan være årsaken.

- Uten at jeg kan fastslå brannårsaken nå, er det nok stor sannsynlighet for at det er engangsgrillen, sier overbrannmester John Inge Henden i Kinn brann og redning til Fjordenes Tidende.

Få minutter senere, klokka 18.08, var brannen slokket, men brannvesenet vil ta en runde på området og minne folk på hvor viktig det er å kvitte seg med engangsgriller på riktig måte.

Marius Refvik så røyken fra huset sitt og løp ned for å se om han kunne bistå.

Vest politidistrikt kan noe senere melde om at det dreide seg om fire engangsgriller som var kastet - for tidlig - i containeren. Politiet selv var ikke på stedet, men ber folk om å være forsiktige med engangsgriller i de tørre tidene vi nå er inne i.

- Og pass for all del på at grillene er slukket tilstrekkelig før de går i bosset, sier operasjonslederen.