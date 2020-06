Har startet søk etter mann som skal ha veivet etter hjelp på toppen av fjellet

Nyheter

Vest politidistrikt fikk klokken 13:30 melding om en mann som stod på toppen av Nibbefjellet og viftet med en jakke eller arm.

– Melder mente også å ha hørt rop om hjelp, men melder befant seg flere hundre meter unna, opplyser Vest politidistrikt til Fjordenes Tidende.

Redningshelikopter fra Florø har nettopp startet søk i området og en politipatrulje fra Måløy er sendt ut mot stedet.

Klokka 15.00 søndag så opplyser politibetjent Randi Kongvsik til Fjordenese Tidende at det ikke er meldt om savnede personer. Det har vært søkt både med helikopter og frivillige over et større område i fjellet vest for Vågsvåg, men uten at deter funnet noen personer som trenger hjelp..

- Vi vurderer om vi skal leite mer, seier Kongsvik.

Fjordenes Tidende oppdaterer saken