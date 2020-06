Oppfordrer dyreeiere til å passe ekstra godt på dyrene sine i sommervarmen

Nyheter

– Det er veldig viktig at folk tar dette på alvor, fordi konsekvensene kan bli fatale, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Flere steder i Norge har det vært temperaturer opp mot 30 grader de siste ukene. Ifølge værvarselet, ser det ikke ut til at gradestokken vil synke med det første. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer derfor alle dyreeiere og hundepassere om å være ekstra oppmerksomme på dyr i varmen disse dagene.

Aldri etterlat dyr i varm bil

Hvert år kommer det meldinger om dyr som dør etter å ha blitt etterlatt i varm bil. Selv om du kun skal en kort tur i butikken, kan det bli farlige temperaturer i bilen i løpet av et par minutter.

– I denne perioden håper vi at alle har spesielt omsorg for sårbare individer, sier Roaldset.

Hvis du er bekymret for et dyr i bil skal man kontakte eier eller politiet på 02800. På veldig varme dager er det også vanligere å se at katter sliter med urinstopp. Andre familiedyr og husdyr må også sikres mot for høye temperaturer, opplyser Dyrebeskyttelsen.

Kort snute og masse pels - mer utsatt

Veterinærklinikker får hvert år inn dyr som er overopphetet, og i noen tilfeller kan overoppheting være fatalt for dyret ditt. Bracychephale hunder (kort snute), vil ha vanskeligere for å kunne regulere kroppstemperaturen, og bør beskyttes ekstra mot overdreven aktivitet og høye temperaturer.

– Heteslag kan komme snikende og det er ikke alltid så lett å oppfatte at hunden sliter i varmen. Derfor har vi laget en illustrasjon som vi håper kan forbygge heteslag. En studie viser at de tre rasene som sliter mest er chow chow, engelsk bulldog og fransk bulldog, sier Roaldset.

Å utsette lengre turer med hunden til kvelden når det er blitt svalere, er lurt. Høy aktivitet, som jogging og løping burde generelt unngås på den varmeste tiden av døgnet. Varm asfalt og sand, kan også føre til farlige brannskader på poter. Bruk potesokker om man ikke kan unngå asfalten i perioder, men dette vil kun beskytte i en kort periode.

Til slutt anmoder Dyrebeskyttelsen Norge alle til å passe på at dyrene har nok vann og skygge tilgjengelig. Sett gjerne skåler med vann, slik at fugler, pinnsvin og andre ville dyr også har tilgang på ekstra med vann. Unngå imidlertid skåler i metall, da dette vil kunne varme opp vannet til svært høy temperatur.