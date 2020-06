Statsråden meiner det ikkje er noko formelt i vegen for at oppstartsmidlar skal kunne løyvast

Nyheter

Klima- og miljøministeren møtte mellom andre dagleg leiar og prosjektleiar Randi Humborstad i Måløy Vekst AS som gav informasjon om Stad skipstunnel. Leiar i Stad Venstre, Jon Frogner, som leia møtet, sa at ein ønsker å få snakke om kva som skjer etter at det skal gjerast ei kvalitetssikring av prosjektet. Den er planlagt å vere klar først etter budsjetthandsaminga.