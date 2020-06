Nyheter

– No mobiliserer vi for å vise motstand her ute. Søndag kveld fekk eg vite at Motvind og Hans Petter Thue er på veg nedover kysten med turneen sin. Då tenkte eg det skal vi gjere noko med. Eg begynte arbeidet med å lage i stand ein demonstrasjon i dag tidleg, måndag, og tysdag skal vi vere klare til til aksjon, seier Hans Christian Hansen til Fjordenes Tidende.