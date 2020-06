Første skip kjem allereie på torsdag

Gler seg over at det no likevel kjem tolv cruiseanløp til kystbyen

Tidlegare i vår sette korona-pandemien ein brå stopp for sommarens cruiseturisme i Måløy, men no har det kome eit lite plaster på såret. To cruiseskip med seks anløp kvar vil legge til kai i Måløy i sommar.