Holdt på med etterslukking til klokka 04.30 i natt

Brannen oppstod i et ventilasjonsrør

Brannvesenet rykket søndag kveld ut til melding om kraftig røyk fra sildoljefabrikken i Måløy. Klokka 22 melder overbrannmester i Kinn at brannen er under foreløpig kontroll, men at arbeid fremdeles gjenstår. Flammer blusset nemlig fremdeles opp i rørene.