Krev overvaking av drikkevatnet

Teigen er bekymra for at bygging og drift av vindkraftverk skal ureine Florø si einaste kjelde til drikkevatn. I brevet skriv han at Sagavatnet, der Guleslettene vindkraftverk er under bygging, må garanterast som sikker kjelde for drikkevatn i all framtid. Florø har ikkje noko reservekjelde for drikkevatn og ei hending som påverkar Sagavatnet vil vere særs alvorleg for byen.