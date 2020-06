Vurderer andre alternativ

Den nye hurtigbåten kan ikkje bruke kaia på Sandvik

Det er for grunt for hurtigbåten Gabriele å bruke kaia på Sandvik. Einaste alternativet i sør slik det ser ut no er Åheim, seier operasjonssjef i Cruise Service AS, Kåre Molver til Fjordenes Tidende, men han understrekar at ingenting er bestemt enno.