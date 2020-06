Nå kan 113-operatørene se hva som foregår på et ulykkessted

Nyheter

– Vi ser at løsningen allerede har reddet liv. Ved ett tilfelle mottok 113 en melding om en yngre pasient som hadde kollapset på jobb. Kollegaene skjønte ikke at det faktisk dreide seg om en hjertestans siden pasienten lagde lyder og pustet på en rar måte. Ved å koble opp video fra innringerens mobilkamera kunne 113-operatøren raskt bekrefte at pasienten hadde hjertestans og få dem på stedet til å sette i gang med veiledet hjerte- lungeredning mens de ventet på ambulanse, sier Jørgen Hauge Skogmo ved 113-sentralen på Oslo universitetssykehus Ullevål.

Løsningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i tett samarbeid med 113-sentralene og helsemyndighetene gjennom den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener dette testprosjektet er viktig.

– Dette er en unik løsning, en revolusjon for personalet på 113-sentralen. Ved å få en bedre situasjonsforståelse fra stedet kan operatørene sende ut riktig hjelp raskere, sier Høie.

Videoløsningen fungerer slik at du som innringer blir bedt om å samtykke til at operatøren på 113-sentralen kan kontrollere videokameraet ditt på mobilen. Deretter får du en SMS som du godkjenner. Operatøren og eventuelt AMK-legen kan da se alt som foregår. Løsningen skal også implementeres i appen Hjelp 113 som er lastet ned 1,6 millioner ganger.

– Testprosjektet gjøres kostnadsfritt for staten. Det er en dugnad vi får til takket være godt samarbeid med det offentlige og alle 113- og legevaktsentralene, men også takket være alle våre støttemedlemmer som jo har finansiert dette utviklingsprosjektet, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i den ideelle organisasjonen Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Ofte er innringerne i en krise, de er handlingslammet eller de kan være ute av stand til å formidle noe som helst på grunn av språkutfordringer.

– Vi har store forhåpninger om at mange liv kan reddes med denne teknologien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når innringeren kontakter 113 eller legevakta vil helsepersonellet raskt kunne danne seg et bilde over hva som har skjedd og hvilken hjelp som behøves. Målet er at alle landets 16 medisinske nødsentraler og 100 legevaktsentraler kan ta i bruk løsningen i løpet av året.

I første omgang testes videofunksjonen ut på 113-sentralene i Oslo, Bergen og Nord-Trøndelag, samt legevaktsentralene i Voss og Sandnes.