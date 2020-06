Rosar grendelaget for å bruke tilskotet til å gjere grendehuset sitt tilgjengeleg for alle brukarar

Nyheter

– Mange av husa er bygd i tider med lite merksemd kring universell tilpassing. Mange huseigarar gjer no ein stor innsats for å tilpassa husa til dei nye krava. I år vil vi trekke fram arbeidet til Almenning grendalag for å gjere sitt grendahus tilgjengeleg for alle brukargrupper. Huset i Bygda har gjeve gåvetilskot til arbeidet for at huset skal bli tilgjengeleg for to multihandikappa gutar, slik at dei har moglegheit til å bruke huset på lik line med andre brukarar, seier Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane.