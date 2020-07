– Omsyn til ungdom og lokalt næringsliv har vore avgjerande i konklusjonen om at tilbodet held fram

Nyheter

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenestene som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at tilbodet om hallkontroll for tunge og lette køyretøy i Nordfjordeid, som var foreslått lagt ned, likevel vidareførast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.