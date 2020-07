Nyheter

Hanne Marie Utvær som har sendt inn dette bildet anbefaler ein tur til Barmøy. Ho skriv følgande: «På tur med el-sykkel på Barmøya. Fin utsikt til naboøya Silda. Barmøy bygdelag har no to el-syklar på ferjekaia til låns for dei som treng litt hjelp opp dei bratte bakkane på Barmen».

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.