Partiet nominerer Geir på topp og satsar på ein plass på Stortinget

Nyheter

– Geir Oldeide er ein av dei mest rutinerte lokalpolitikerane i Kinn kommunestyre med snart 30 års erfaring. Han har også hatt ein periode på fylkestinget bak seg og vore ein aktiv fagforeiningsmann i mange år. Kinn Raudt er glade for at Geir Oldeide seier seg villig til å satse på fire år på tinget i Oslo, seier leiar for partiet, Kjell Oldeide.