Denne lastebilen skal køyre rundt i landet for å undersøke rap frå sauer

Nyheter

Lastebilen har fått namnet «Metanmåleren», og snart skal den ut på eit Noregsturné for å måle metanutsleppet frå sau på norske garder, opplyser Norsk Landbrukssamvirke i ei pressemelding.

Vidare informerast det om at jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslepp. Halvparten av dette er metan frå drøvtyggarar som storfe, sau og geit. Ikkje alle dyr slepp ut like mykje metan, og noko av denne variasjonen er på grunn av genar. Ved å måle utsleppa på individnivå kan man plukke ut avlsdyr som kan sørge for at den neste generasjonen blir meir klimavennleg.

Inne i lastebilen er det eit mobilt laboratorium med ti gasstette kammer: Her står sauen i 50 minutt for å måle mengda metan som sauen har produsert.

– Heile verda må gjer ein kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal sjølvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslepp er eit viktig tiltak frå Norsk Sau og Geit, forklarer Thor Blichfeldt, avlssjef i Norsk Sau og Geit.