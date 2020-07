Prøv frisbeegolf på intim bane

Nyheter

På Moldøen i Måløy finn ein Måløy Frisbeeklubb Vinglehysa si bane. Dette er ei 18-hòlsbane med både lange og korte kast. Bana ligg på ei øy og topografien gjer at dette er ei intim bane med korte avstandar. Prinsippet er like enkelt som det er moro. Kast diskar i ei korg på færrast mogleg kast. Alt du treng, og som du må syte for sjølv, er ein eller fleire diskar, så er du klar. Bana på Moldøen er opa for alle og kan nyttast av alle. Grunna koronasituasjonen er alle klubben sine fellesarrangement avlyst, men Måløy frisbeeklubb Vinglehysa vil etter beste evne slå og vedlikehalde bana gjennom sommaren.

