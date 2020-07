Tankskip gjekk på grunn i Nordland onsdag kveld

Nyheter

Skipet er eigd av Sea Tank Chartering AS og blir operert av Fjord Shipping i Måløy.

Ifølgje NRK var to kystfartøy og to fartøy frå redningsselskapet med på å få tankskipet av grunn.

Skipet gjekk for eiga maskin til kai på Røst.

Skipet skal ha gått med sakte fart då den gjekk på grunn onsdag kveld. Årsaka til at tankeren grunnstøytte er ikkje kjend.

Mannskapet om bord har opplyst at ingen personar vart skadde og at alt var under kontroll då dei stod faste. Det er heller ikkje registrert utslepp frå tankskipet.

Det var ikkje fare for liv og helse, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge.

NRK opplyser at dykkarar skal ned og sjekke om det er skader på skroget.