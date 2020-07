8 av 10 unge har knust mobilen sin. Og sommerferien er verst

Nyheter

- Folk må passe bedre på mobilen sin! Selv om de yngste bruker mobilen mye er det overraskende at tallene er så mye høyere enn hos andre, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

I 2019 ble over 30.000 mobiler stjålet eller knust i Norge.

Så mange har knust mobilskjermen sin:

18-29 år: 81 prosent

30-39 år: 68 prosent

40-49 år: 51 prosent

50-59 år: 42 prosent

60+: 23 prosent

Nå er det juli og fellesferie. Det betyr høysesong for mobilskader.

- Vi så en økning i antallet mobilskader på 10 prosent i fjor. Og i juli vet vi at antallet mobilskader mer enn dobles sett opp mot resten av året, sier Slettemoen.

I 2019 ble det meldt inn rundt 350.000 reiseskader totalt til norske forsikringsselskap, viser tall fra Finans Norge.

- Beregningene våre viser at nesten en av ti reiseskader er relatert til mobiltelefonen, sier hun.

Frende ber folk tenke nøyere over hvor de har telefonen og ikke surre rundt på gata med oppmerksomheten sin ned i skjermen.

- Da er det lett for å snuble i fortauskanten eller ikke se et trappetrinn. Plutselig ligger mobilen med knust skjerm på gata foran deg. Da blir det ikke mange feriebilder i år, sier Slettemoen.

Det at vi går rundt mer lettkledd enn ellers hjelper heller ikke på mobilsikkerheten.

- Lommene på sommertøyet er ofte mindre, så mobilen lett kan glippe ut. Mange holder også mobilen i hånda sammen med andre ting, eller legger den fra seg i et uoppmerksomt øyeblikk når sola steker, sier Slettemoen.

Mer uoppmerksomhet blant eierne gjør at mobilen er et lett bytte for lommetyver om sommeren. Telefoner er også lette å selge videre for en som vet hva han driver med.

- Bruk tastelås, og ta sikkerhetskopi før du tar ferie, sier hun.

Slik sikrer du mobilen

Selv den mest forsiktige av oss kan bli utsatt for mobiltyveri. Hva da med all sensitiv informasjon du har lagret på mobilen, og alle tilgangene knyttet opp til den? En mobiltelefon i feil hender er en trussel både mot datasikkerheten og privatøkonomien din.

For å gjøre jobben for tyvene så vanskelig som mulig er det noen forberedelser du bør vurdere før du reiser på tur i sommer:

Lås telefonen. Bruk tastelås på mobilen og la den aktiveres etter kort tid når telefonen ikke er i bruk. Hvis du har mønstergjenkjenning kan det være lurt å tørke av skjermen så det ikke er så lett å se mønsteret ditt.

Bruk sporingsverktøy. Da kan det være lettere å finne igjen en mistet telefon. Skru derfor på tjenester som «finn min iPhone» som er innebygget, eller last ned liknende tredjepartstjenester.

Bruk fjernslettingsverktøy. Da kan du få slettet sensitiv informasjon på telefonen din hvis den skulle bli stjålet. Skytjenester og ulike apper er gode løsninger.

Ta sikkerhetskopi av telefonen. Skytjenester og ulike apper er nyttig og sikrer at du ikke mister feriebildene dine sammen med mobilen.

Tenk deg om før du laster ned en app. Det kan være lurt å stille seg spørsmål som «vil jeg at denne appen skal ha tilgang til telefonlisten min?» før du laster ned en app.

Skru av det trådløse nettverket når du ikke bruker det. Da unngår du at telefonen kobler seg til nettverk du ikke vil koble deg til, og du unngår også at diverse apper og eposter sender ut eller mottar data. Du sparer også batteri på å skru av wifi.

Krypter datatrafikken. Dette må du skru på i ulike tjenester. Det kan være smart, spesielt på e-postprogrammer.

Hold mobilen oppdatert. Dette er nyttig for apper og operativsystem.

Vurder kryptering av mobilen din. Da vil ingen få tilgang til den om du mister den.

Bruk mobilen som du bruker bankkortet ditt. Beskytt koden og ikke del den med noen. Ikke lån den bort uten tilsyn. Tenk på alt du gir en person tilgang til ved å låne vekk mobilen (nettbank, e-post, facebook etc.).

Kilde: Nettvett.no, norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)TIPAS