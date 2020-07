Kallar inn til hastemøte for å hjelpe lokal restaurant slik at dei kan halde oppe drifta

Kinn formannskap kallast inn til eit hastemøte komande tysdag. Ein restaurant i Florø har søkt om skjenkeløyve for utandørsservering, og kommunedirektøren brukar hasteparagrafen for å få avgjort dette før sommaren slik at restauranten kan få ein sjanse til å betre økonomien.