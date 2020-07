Trekker seg fra toppjobben i oppdrettsselskapet

Nyheter

Det er iLaks som melder saken.

Per-Roar Gjerde (53) informerte onsdag selskapet om at han går av som COO Farming Americas and the Faroes.

Prosessen med å finne en erstatter for Gjerde starter med en gang, ifølge iLaks.

Gjerde vil fortsette i sin stilling inntil en ny leder er på plass, eller seinest 31. desember 2020, opplyste Mowi selv i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Gjerde har lang fartstid i Mowi, over 20 år. Han har vært administrerende direktør for Region West, i Chile, i tillegg til COO Farming Norge og Chile, og COO Global Farming. Da Gjerde ble spurt om å lede satsinga til verdens største oppdrettsselskap i Chile, han Gjerde allerede vært regiondirektør i Marine Harvest siden 2007. Han flyttet til Sør-Amerika i januar i 2016 og tilbrakte ett år i landet. Han kom tilbake til stillingen COO Farming Norway and Chile, og etter hvert COO Global Farming.

Gjerde fikk sin nåværende stilling, COO for Farming Americas and Faroes, i 2019.