Kapringen av Sendje Berge

– Det var en dramatisk hendelse, vi har et stort apparat i sving for å ivareta ansatte og deres familier

– Det er ikke så mye vi kan kommentere om kapringen av Sendje Berge på nåværende tidspunkt, men vi jobber med myndighetene og andre for å få tilbake de ni som ble fanget, sier finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore, som også forsikrer om at de har system på plass for å ivareta de ansatte og mannskapet om bord.