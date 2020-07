Kyrkjekonserten får nydeleg kveldssol, medan ein på messa søndag kan oppleve noko regn

Nyheter

Seljumannamessa går føre seg ute på Selja ved klosteret. Søndag er det per no meldt skyar, regn frå tidleg ettermiddag og synkande temperaturar ned mot 12 grader etter kvart som regnet kjem.

Sokneprest i Ervik, Selje og Leikanger Eli Johanne Rønnekleiv er uansett glad for at ein får feire dagen i den spesielle situasjonen ein er i med koronatrusselen hengande over seg.

– Vi får feire gudsteneste – med nattverd – om enn med nødvendig avstand og smittevernplan. Årets predikant under messa er Asbjørn Magne Gjengedal. Og det blir messingkvintett og forsongarkor under leiing av Jon Inge Sigerland, seier ho.

I samband med messa blir det også konsert med lokale aktørar i Selje kyrkje dagen før, laurdag 4. juli,

Det er Klosterbåten sine båtar som skal brukast til å frakte folk over til Selja. Frå Bø er det ein halvtimes vandring til klosteret, men ein kan også bestille billett til Klostervågen.

Selje pilegrimssenter vil ha open kloster- og sunnivautstilling etter gudstenesta, Stadt Naturguiding arrangerer guida tur og kafeane Seljastova og Doktorgarden held ope både laurdag og søndag.