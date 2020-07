Lokal mann var om bord da skipet han er teknisk sjef på ble kapret utenfor kysten av Nigeria

Nyheter

Det er Måløy24 som melder saken.

– Jeg har snakket med ham. Han er i sikkerhet og alt har gått fint med ham. sier Rolf Aare, som er faren til Harald Aare, til Måløy24.

Fjordenes Tidende har vært i kontakt med Harald Aare som bekrefter at de er ok, men viser til BW Offshore i Oslo for mer informasjon på nåværende tidspunkt.

Tirsdag 2. juli, klokka 04.20, ble skipet, der Aare er teknisk sjef, kapret av pirater utenfor kysten av Nigeria, og ni nigerianske statsborgere ble kidnappet.

Skipet er eid av BW Offshore som er notert på Oslo Børs. Selskapet meldte hendelsen i en børsmelding for to dager siden, og skriver der at ingen av de resterende om bord ble fysisk skadet under angrepet.

– BW Offshore samarbeider med lokale myndigheter, representert ved Nigerias marine, skriver selskapet i meldingen.

Til Dagens Næringsliv sier finansdirektør i BW Offshore, Ståle Andreassen, at de samarbeider med lokale myndigheter og marinen, og at de ni personene som ble kidnappet fortsatt ikke er funnet.

– Fokuset vårt er veldig enkelt: Prøve å finne en løsning, og få disse personene tilbake igjen, trygge og uskadd. Vi jobber med å informere andre ansatte og pårørende til dem som er bortført, sier han til avisen, som også opplyser at «Sendje Berge» ligger på Okwori-feltet i Nigeria på kontrakt med Addax Petroleum.