Vindparken har fått tidsnød, men kommunen ber departementet seie nei til utspelet deira

Advokatfirmaet Haavind AS har på vegner av Bremangerlandet Vindpark AS bede Olje- og Energidepartementet om å gi konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk verknad som statleg arealplan. I ein uttale ber no Bremanger kommune departementet om å avvise førespurnaden.