Disse jentene troppet opp på ordførerens kontor med krav om et sted å være for ungdom

Vågs­øy/Kinn: Dis­se fire jen­te­ne trop­pa opp hos vågs­øy­ord­fø­re­ren i no­vem­ber 1994, met et sterkt øns­ke om å få en egen plass å være for ung­dom i Mål­øy. De ønska seg et sted der ung­dom kun­ne møte jevn­ald­ren­de et par-tre da­ger i uka, så de slapp å bare gå i gata el­ler se på TV. Helst ville de ha et eget hus, der de kun­ne slip­pe «plag­som­me» for­eld­re og an­net pass.