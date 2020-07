Helse Førde skal ta inn 53 svenske vikarer i sommer

Nyheter

Det er Dagbladet som melder denne saken, og som har gjort en kartlegging av bruken av svenske vikarer i norske helseforetak i sommer. Her viser kartleggingen at Helse Førde skal ta inn hele 53 vikarer fra Sverige i år, og at de har et relativt høyt tall på bruk av svenske vikarer sammenlignet med de andre på lista.

I en helt ny risikorapport skriver Folkehelseinstituttet at de er «særlig bekymret» for svensk helsepersonell i Norge.

- At vi henter arbeidskraft fra et av landene i Europa hvor smittepresset er størst, har vist seg å være uheldig, sier FHI-forsker Petter Elstrøm til Dagbladet

Ein tilsett har no testa positivt på covid-19 etter å ha blitt smitta av den svenske vikarlegen Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus har testa positivt på covid-19. Testane til pasientane som har vore i kontakt med den smitta svenske legen, er negative.

Dagbladets kartlegging viser hvor avhengig de fleste norske helseforetak er av svensk arbeidskraft, spesielt i ferieavviklingen, til tross for at en er midt i en pandemi.

Helse Førde: 53 svenske vikarer i sommer.

Helse Stavanger: Færre enn fem svenske vikarer ansatt (30.06.). Ingen har fritak.

Helse Fonna: Titalls personer har fritak.

Helse Bergen: Åtte helsearbeidere fra Danmark og én helsearbeider fra Sverige forrige uke. Ingen av disse var i karantene og ingen hadde symptom på smitte.

Helse Nord-Trøndelag: 12 vikarer fra Sverige/utenfor Norden.

Helgelandssykehuset: Totalt 25 innleide vikarer (26.06 - 28.06). Ikke oversikt over antall med fritak. I tillegg fire faste ansatte bosatt i utlandet.

Finnmarkssykehuset: I Finnmarkssykehuset har 66 personer fått fritak fra karantene i perioden 15. mars til 29. juni.

Nordlandssykehuset: 23 svenske sykepleiere, jordmødre og leger. 13 danske sykepleiere. Fire danske jordmødre og én dansk lege. To sykepleiere fra Litauen og én bulgarsk lege.

Akershus universitetssykehus: Ahus har leid inn rundt 30 sykepleiere/spesialsykepleiere fra Sverige i sommer. Disse har fritak fra karantene i arbeidstida. I tillegg er det noen få leger.

Oslo universitetssykehus: To ansatte unntatt karantene.

Sunnaas sykehus: Én psykolog har fått unntak fra karanteneplikten (29.06).

Sykehuset i Vestfold: 24 danske spesialsykepleierne - uansett unntatt karantene.

Sykehuset Innlandet: 58 utenlandske vikarer i sommer. Disse er fra Sverige, Danmark, Finland og Polen. Fritak gis etter individuell vurdering.

Sykehuset Telemark: Totalt seks svenske ansatte som har fått fritak fra karantenereglene.

Sykehuset Østfold: 66 svenske vikarer er satt opp på vakter på Kalnes i sommer.

Sørlandet sykehus: 122 utenlandske vikarer er fritatt fra karantenepiloten.

Vestre Viken: Totalt er det 86 svenske vikarer som er tilknyttet Vestre Viken i sommer og som er fritatt fra karanteneflukten.

Universitetssykehuset Nord-Norge: 63 utenlandske vikarer. 37 fra Sverige, 20 fra Danmark og seks fra Finland.

Helse Møre og Romsdal: Åtte svenske vikarer med fritak. Sju fra Færøyene, Danmark og Finland.

St. Olavs Hospital: 38 utenlandske vikarer fra Danmark, Polen, Finland og Sverige. Ingen har unntak fra karantenereglene.

MERK: Ikke alle helseforetak opplyser om hvor mange av de utenlandske vikarene som er unntatt fra karanteneplikten. De fleste opplyser at de følger FHIs retningslinjer. Helseforetakene har også opplyst om tall fra forskjellige perioder. Noen for hele sommeren, andre dagens situasjon.

Fjordenes Tidende har tidligere skrevet at regjeringen onsdag innførte et krav om negativ koronatest for helsepersonell før en får gå i arbeid. Denne endringen kom bare få dager etter at en svensk vikarlege testet positivt for koronavirus på Nordfjord sjukehus. Før dette forelå det kun et råd fra FHI om bruk av testing for utenlandsk arbeidskraft.

Nå endrer departementet reglene – helsepersonell fra Sverige skal testes to ganger etter ankomst Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge, dette har Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsfestet som et krav fra 1. juli. Departementet følger dermed opp Folkehelseinstituttets smittevernråd om dette.

Også ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen testet en svensk vikarsykepleier positivt på samme tidspunkt.

Til Dagbladet sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, at den store bruken av svenske vikarer i helsesektoren tydelig viser at beredskapen i Norge ikke er god nok.