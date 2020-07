Nyheter

Mandag melder værtjenesten Yr om sterk kuling på kysten, fra i ettermiddag nordvestlig liten til stiv kuling utsatte steder før det til kvelden går over til frisk bris. Fare for regnbyger, og snøbyger over 900-1000 meter.

Ellers forventer meteorologene regnfulle dager fram til søndag, med enkelte unntak. Tirsdag ser det ut som om det blir sol og at regnet lar vente på seg.

Temperaturene vil trolig holde seg mellom 10-13 grader denne uka.