Slutter som daglig leder i NASF og blir ny fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea

Det er iLaks som melder saken.

– At jeg får muligheten til å ta en runde nummer to som utsending for Sjømatrådet, er helt utrolig. Dette er drømmejobben, vi gleder oss veldig, sier Johan Kvalheim til iLaks.

Han går dermed fra jobben som daglig leder hos verdens største sjømatkonferanse, North Atlantic Seafood Forum, NASF til nytt utenlandsopphold.

Kvalheim har bred utdanning og lang erfaring innen næringen. Han har vært administrerende direktør hos MSD Animal Health Norge og han var med på oppstarten av Star Seafood.

Sikter høyt etter god mottakelse Det nye Måløy-selskapet Star Seafood gleder seg over å endelig kunne starte satsingen for fullt.

Som nyutdannet fiskerikandidat, med MBA fra Paris, begynte han karrieren med ni år på salg hos Hallvard Lerøy, før han i 2007 begynte på seks år som fiskeriutsending til Frankrike og Storbritannia, opplyser iLaks.

– Da var det offisielt! Jeg blir igjen Fiskeriutsending og vi gleder oss stort til å flytte til Tokyo, skriver Kvalheim selv på Facebook.