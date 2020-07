Skal du støte i skipsfløyta på onsdag?

Nyheter

– Onsdag 8. juli klokken 12.00 lokal tid oppfordres alle skip i alle verdens havner til å støte i skipsfløyta for å sette fokus på behovet for mannskapsskifter på skip. Aksjonen finner sted dagen før britiske myndigheter arrangerer et toppmøte, der også norske myndigheter er invitert, for å diskutere situasjonen for sjøfolk under koronapandemien, skriver Norges Rederiforbund på sine sider.

Det er det internasjonale Rederiforbundet ICS som har tatt initiativ til aksjonen, og Norges Rederiforbund oppfordrer norske skip til å delta.

Norges Rederiforbund viser til at koronapandemien har satt en stopper for mannskapsbytter, og at det for mange sjøfolk er uvisst når man får mønstre av.

– På grunn av strenge smitteverntiltak og reiserestriksjoner er det mange sjøfolk som ikke har kommet seg hjem siden viruset brøt ut. Rundt 200.000 sjøfolk venter på å bli avløst, og like mange venter på å komme seg på jobb. Av de som står i forlenget tjeneste har mange vært flere måneder lenger om bord enn kontraktene tilsier, skriver Norges Rederiforbund.

Fjordenes Tidende kjenner foreløpig ikke til om lokale båter vil delta i aksjonen, men tar gjerne i mot tips til fjt@fjt.no.