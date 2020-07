Ny rapport viser positiv koronaeffekt på handelen

Spår at sommerhandelen kan øke med 7 milliarder

− I og med at de fleste har planlagt norgesferie vet vi at mange skal oppleve Vestlandet i 2020. Da vil veksten i sommerhandelen ved de store reisedestinasjonene ta seg kraftig opp, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.