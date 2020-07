Politiet åtvarar mot omfattande fiskebedrageri – fleire er pågripne

Nyheter

– Svindlarane opprettar falske nettsider der dei bruker namna til ekte norske fiskeribedrifter og ofte òg namn til leiinga eller tilsette. Informasjonen på nettsida verkar truverdig, seier Marthe G. Birkeland, avsnittsleiar ved Økonomiavsnittet ved Vest politidistrikt, til Ilaks.

Politiet har fått 40 meldingar, og fleire er arresterte. Kvitvaskarar er arresterte i fleire delar av landet.

– Problemet med nettsidene er at kontaktinformasjon ikkje stemmer. Tek ein kontakt, vil ein treffe på hyggjelege seljarar som har veldig gode tilbod på fiskeriprodukt, seier Birkeland.

Bedrifter frå Vestlandet er ofte brukte i bedragerisakene.

– Har ein kontakt med seljarane over telefon er det lurt å sjekke telefonnummeret på den norske telefonkatalogen for å sjekke at telefonnummer og kontaktperson samsvarar, seier Birkeland til iLaks.

Politiet er kjende med følgande adresser på internett som bedragarane nyttar:

www.espevaerlaks.com

www.viemkcofisk.com

www.inkanorge.com

www.sunseaseafood.com

www.hansonfishingas.com

www.fjoksak.com

www.torsvagbruket.com

www.verager.pl

www.alincoas.com

www.langenesas.com

www.diamondshipping.org

www.norwegian-seafoodsupply.com

www.aschumsseafoodab.com

www.kjpedesen.com (dansk matvareeksportør, ikke fisk)

www.sjotrollhavbrukas.com