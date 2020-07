Varabrannsjefen meiner desse tiltaka er tilstrekkelege

Snart er alle kortsiktige tiltak gjennomført og brannstasjonen i sentrum kan fungere inntil ny er på plass

No nærmar Kinn kommune seg endeleg å få på plass dei kortsiktige tiltaka og tiltak for å redusere den kjemiske helsefaren for brannfolka ved Måløy brannstasjon. Varabrannsjef Robert Endestad meiner det dei gjer no er nok til å ha ein fungerande brannstasjon til eit nytt brannstasjonsbygg er på plass.