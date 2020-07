No kan du trygt gå stien til fyret for første gang på lenge

– Det er ein kort tur som ender med ei heilt spesiell utsikt ute i havgapet

Torsdag 9. juli vart fyrstivegen til Hendanes fyr gjenopna etter at den har vore stengt sidan påske. No er vegen rehabilitert, rekkverket skifta ut og området sikra for rasfare. Det gler både kommunetilsette, politikarar og besøkande seg over.